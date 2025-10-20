Rakić najavio meč života u UFC-u: ‘Vjerujem da ćete vidjeti moj puni potencijal’

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

U subotu navečer u Abu Dhabiju održava se UFC 321, jedan od najjačih evenata godine.

Glavne borbe večeri su okršaj Toma Aspinalla i Ciryla Ganea za pojas teške kategorije te meč Mackenzie Dern i Virne Jandirobe za naslov u slamka kategoriji.

Delija najavio novu borbu u UFC-u pa poručio: ‘Vjerujem da mogu pobijediti bilo koga i u TOP 5’

Na programu su i borbe poznatih imena poput Umara Nurmagomedova, Alexandera Volkova, Jailtona Almeide i drugih, dok je regiji posebno zanimljiv meč između Aleksandra Rakića i neporaženog Azamata Murzakanova.

Za Rakića, koji iza sebe ima tri poraza i zadnju pobjedu iz 2021., ovo je ključna borba za nastavak karijere. Murzakanov je neporažen (15-0), ali još nije testiran protiv boraca iz vrha divizije. Rakić ističe da ga poštuje, no svjestan je koliko mu ova pobjeda znači.

“On je vrlo impresivan. Jako, jako dobar udarač. Fokusiran je više na udaračke tehnike, niži kontraš, jako agresivan i dobrog boksa, ali i moja podloga su udaračke vještine. Bit će ovo jako zabavan meč, a mislim da UFC želi graditi Azamata kroz ovaj meč. Ovo je njegov prvi meč protiv top 10 protivnika. Ja se posljednjih pet ili šest godina borim protiv boraca iz top 10 i poželjet ću mu dobrodošlicu, ali neću mu dopustiti da preuzme moju poziciju u poretku (#7)”, rekao je Rakić za MMA Junkie pa dodao:

“Donio sam veliku odluku nakon meča s Ankalaevim. Promijenio sam kompletan tim. Sada imam novog glavnog trenera (Nemanju Miloševića) i cijelo vrijeme treniram u Srbiji. Trebao sam godinu dana od posljednjeg meča kako bih sve probavio te pronašao novi tim s kojim sam kliknuo. Vjerujem da ćete u subotu navečer vidjeti puni potencijal Aleksandra Rakića.”