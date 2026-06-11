Evo kada BiH igra utakmice Svjetskog prvenstva po našem vremenu

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Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje po prvi put u povijesti okuplja čak 48 reprezentacija, počinje 11. lipnja, a ljubitelji nogometa u regiji s posebnom će pozornošću pratiti nastup susjedne Bosne i Hercegovine.

Izabranici Sergeja Barbareza ostvarili su povijesni uspjeh samim plasmanom na turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi, nakon što su u ključnoj utakmici senzacionalno svladali Italiju. Ždrijeb im je donio skupinu B, što znači da na teren izlaze već drugog dana prvenstva, u četvrtak 12. lipnja u 21 sat po našem vremenu, kada će u Torontu odmjeriti snage s jednim od domaćina, selekcijom Kanade.

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Sljedeći izazov Zmajeve čeka u petak 18. lipnja, također u 21 sat, protiv Švicarske u Los Angelesu, dok će grupnu fazu zaključiti u srijedu 24. lipnja u istom terminu protiv Katra u Seattleu.

Raspored i satnica utakmica BiH na Svjetskom prvenstvu:

kolo: 12. lipnja, 21.00: Kanada – BiH

2. kolo: 18. lipnja, 21.00: Švicarska – BiH

3. kolo: 24. lipnja, 21.00: BiH – Katar