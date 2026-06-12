Gledajte na SK: Vekić se otvara ždrijeb, umjesto s prvom nositeljicom igra protiv domaće tenisačice

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Donna Vekić je u petak odradila uspješni dvostruki program na WTA 500 turniru Londonu gdje je upisala pobjede protiv dvije Čehinje, Marie Bouzkove i Karoline Pliškove. Izborila je tako polufinale jakog travnatog turnira te je ponovno postala najbolja hrvatska tenisačica.

Ne bi trebala Osječanka na tome stati jer u polufinalu Vekić ima relativno dobar ždrijeb. Umjesto s Elenom Rybakinom, prvom nositeljicom i aktualnom osvajačicom Australian Opena i nekadašnjom osvajačicom Wimbledona, igrat će protiv domaće tenisačice Katie Boulter.

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Britanska tenisačica slavila je protiv Ruskinje, koja nastupa pod kazahstanskom zastavom, s 2-1 u setovima. Učinila je to nakon više od dva i pol sata igre pa bi trebala biti nešto umornija nego Vekić koja je svoj meč završila i nekoliko sati ranije.

Vekić i Boulter srele su se tek jednom, a to je bilo 2024. godine u četvrtfinalu WTA turnira u San Diegu. Tada je sa 6:4, 6:3 slavila Boulter. Britanka je inače te godine ostvarila i svoj ranking karijere te je bila na 23. mjestu. Sada je na 73. mjestu, no na WTA ljestvici uživo je na 56. mjestu.

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