UŽIVO OD 21: BiH protiv Sigurove Kanada otvara svoje drugo Svjetsko prvenstvo u povijesti

U 21 sat će svoj prvi susret na Svjetskom prvenstvu 2026. odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zmajevi će u svom prvom ogledu igrati protiv Kanade, jednog od tri domaćina uz Meksiko i Sjedinjene Američke Države. Utakmica se igra u Torontu, a tekstualni prijenos možete gledati na Sport Klubu.
Tko je favorit?
Kanada je domaćin pa su im kladionice u ovom susretu blago naklonjene. Kvota na njihovu pobjedu je 1,83 što im daje 54,6% šanse za pobjedu. Na Bosnu i Hercegovinu kvota je 4,5 što Zmajevima daje 22,22% šanse za osvajanje tri boda. Na remi je u ovom susretu kvota je 3,5.
Tko sudi?
FIFA je kao suca utakmice postavila Argentinca Facunda Tella. On nikada nije sudio Kanada, ali ni Bosni i Hercegovini, a ono što je zanimljivo je njegova pretposljednja reprezentativna utakmica. Naime, Argentinac je prije nešto manje od tri mjeseca dobio čast suditi finale interkontinentalnih kvalifikacija između DR Konga i Jamajke. U tom meču se Tello i ozlijedio u drugom poluvremenu pa je kraj utakmice dočekao kao četvrti sudac. Ipak, uspio se oporaviti te je nedavno sudio prijateljsku utakmicu Engleske i Kostarike koja se igrala u Orlandu.
Kanada igra svoje drugo uzastopno Svjetsko prvenstvo
Kanada, za koju igra i Hajdukov veznjak Niko Sigur, jedan je od tri domaćina Svjetskog prvenstva. Osim Kanade, domaćini su SAD i Meksiko koji su ipak češći sudionici Mundijala. Kanađanima će ovo biti tek treće Svjetsko prvenstvo u svojoj povijesti. Prvi put su tu čast imali 1986. godine u Meksiku, a drugi u Kataru na prošlom izdanju gdje su izgubili od Hrvatske u skupini s 3:1.
Kako je BiH izborila svoje drugo Svjetsko prvenstvo?
Bosna i Hercegovina završila je druga u svojoj kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, a Mundijal su mogli izboriti u posljednjem kolu da su porazili Austriju. Međutim, remizirali su te su morali u dodatno doigravanje, odnosno, kako oni to vole zvati, baraž. Tamo ih je ždrijeb odveo u Cardiff gdje su igrali s Walesom, a pobjedom u tom susretu osigurali bi domaće finale. Velšane su na kraju porazili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, a onda su u finalu kvalifikacija na isti način pobijedili i Italiju Gennara Gattusa. Tako su nakon 12 godina ponovno izborili Svjetsko prvenstvo.
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