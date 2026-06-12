Bomba s Otoka: ‘Vušković je sve dogovorio s Premierligašem’

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xJanxDexMeuleneirx by Guliver

Mladi hrvatski stoper Luka Vušković postigao je potpuni usmeni dogovor s Brightonom nakon vrlo pozitivnih razgovora s menadžerom Fabianom Hürzelerom i čelnicima kluba, pišu dobro upućeni stručnjak za transfere Florian Plettenberg.

Brighton je označio Vuškovića kao primarnu metu i idealnu zamjenu za Jana Paula van Heckea, braniča kojeg pod svaku cijenu želi dovesti upravo Tottenham. Informacije s otoka govore da pregovori oko Van Heckea teku iznimno brzo te da bi cijeli posao mogao biti zgotovljen već do nedjelje.

Brighton u Vuškoviću, koji je prošlu sezonu oduševio na posudbi u njemačkom HSV-u, vidi savršeno rješenje za svoju obranu. Osim igračkih kvaliteta, čelnici kluba svjesni su da bi uključivanje hrvatskog dragulja u transfer Van Heckea drastično smanjilo količinu gotovine koju Tottenham mora platiti. Takav bi aranžman izravno koristio Brightonu jer bi u tom slučaju morali platiti znatno manji postotak od prodaje Van Heckea njegovu bivšem klubu, NAC Bredi, koja polaže pravo na 7,5% od idućeg transfera.

Ipak, unatoč velikom koraku naprijed i dogovoru s igračem, realizacija ovog posla i dalje je prilično zamršena. Njemački novinar Florian Plettenberg navodi kako je transfer kompliciran jer se i drugi europski velikani planiraju uključiti u utrku u posljednji trenutak.

“Doznajemo kako je Luka Vušković već postigao potpuni usmeni dogovor s Brightonom nakon vrlo pozitivnih razgovora s Fabianom Hürzelerom i čelnicima kluba. Nekoliko drugih klubova već je odbijeno. Brighton je poslao Tottenhamu ponudu vrijednu 35 milijuna eura. Posao je i dalje kompliciran, ali Brighton snažno gura cijelu priču i nastavlja se boriti za ovaj transfer. Drugi klubovi se također planiraju uključiti u utrku.”

🚨📈 BREAKING | Understand Luka Vuskovic has already reached a full verbal agreement with Brighton following very positive talks with Fabian Hürzeler and the club’s hierarchy. Several other clubs have already been turned down. Brighton have submitted a €35m offer to Tottenham… pic.twitter.com/RbPPoRVz2X — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 12, 2026

Brighton unatoč tome snažno gura cijelu priču i nastavlja borbu za potpis mladog Hrvata. Vušković je sjajnim igrama u Hamburgu skrenuo pozornost čak i Barcelone, pa odluka Tottenhama da ga se odrekne već izaziva brojna pitanja i negodovanje među navijatima Spursa. Za sada ostaje nepoznato hoće li Tottenham u ugovor ugraditi povratnu klauzulu (buy-back) ili postotak od iduće prodaje kako bi zadržao barem djelomičnu kontrolu nad daljnjim razvojem hrvatskog braniča.