Hrvatska i Engleska igrat će pred sablasno praznim stadionom?

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Iako je FIFA tjednima ponosno isticala kako za Svjetsko prvenstvo vlada „potražnja bez presedana“, organizatori i američki domaćini u Teksasu sada strahuju od ozbiljne sramote uoči jedne od najvećih utakmica grupne faze.

Naime, za spektakularni ogled između Engleske i Hrvatske, koji se igra iduće srijede, stotine ulaznica i dalje stoje neprodane, piše Daily Mail.

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Glavni razlog zašto stadionu u Teksasu prijeti očajna posjećenost su ekstremno visoke cijene koje su obične navijače i vjerne pristaše obiju reprezentacija potpuno izbacile iz kalkulacije. Najjeftinija ulaznica koja se trenutačno može pronaći na platformama za preprodaju iznosi nevjerojatnih 648 funti (oko 867 dolara). Za one koji žele bolji pogled i luksuzniji tretman u VIP salonima, cijene se penju sve do suludih 6.900 funti (9.225 dolara).

Domaćini su u panici jer bi televizijski kadrovi praznih sjedala u elitnom terminu nanijeli golem udarac ugledu turnira na sjevernoameričkom tlu. Problem je postao opipljiv već na samom otvaranju natjecanja, kada su kamere u Guadalajari zabilježile goleme prazne prostore na tribinama tijekom susreta Južne Koreje i Češke.

Organizatori se pribojavaju da će se isti scenarij, i to u još gorem obliku, ponoviti u Teksasu, jer su navijači iz Europe, šokirani cijenama karata, ali i popratnim troškovima smještaja i putovanja, masovno odustali od dolaska.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pokušao je smiriti strasti i opravdati ovakav cjenovni krah tvrdnjom da su cijene prilagođene američkom tržištu i usporedive s događajima poput Superbowla, no navijačke udruge su jasne – FIFA je zbog pohlepe uništila atmosferu. Umjesto krcatog stadiona i užarene atmosfere kakvu dvoboj Engleske i Hrvatske zaslužuje, teksaški domaćini sada broje dane do srijede uz opravdan strah da će cijeli svijet gledati u prazne stolice.