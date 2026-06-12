Otkrivena pozadina Rebićevog odlaska iz Hajduka: Problem nisu bile financije

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Ante Rebić će nakon samo jedne sezone napustiti Poljud, a razlog odlaska navodno nije u financijama.

Hajduk je jučer službeno potvrdio da bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić neće produljiti suradnju te napušta klub nakon samo godine dana.

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U službenom priopćenju istaknuli su kako mu je ponuđen novi ugovor, no krilni napadač nije ga prihvatio.

Problem navodno nije u ponuđenom iznosu i uvjetima koje mu Hajduk nudi, tvrdi Germanijak. U pozadini odlaska s Poljuda stoje, pišu, nogometni razlozi.

Naime, kao što je od ranije dobro poznato, bivši Vatreni nije na istoj frekvenciji s trenerom Gonzalom Garcijom te nije želio odigrati još jednu sezonu u njegovom stilu nogometa, koji ne favorizira klasična krila.

Ugovor mu službeno utječe 30. lipnja, a klub će napustiti nakon što je u 30 nastupa postigao sedam golova i upisao šest asistencija.

Pravi problem za sportskog direktora Roberta Grafa je u tome što Rebić nije jedini koji će put izlaznih vrata. Klub su već napustili Kalik, Diallo i Jurak, posudba je istekla Almeni, a na Krovinovića, Šarliju i Guillamóna više se ne računa.