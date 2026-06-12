Junak Kanade protiv BiH: Ovo je poseban trenutak za mene, uvijek želim igrati za reprezentaciju

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(AP Photo/Sam Balkansky) via Guliver Image

Bosna i Hercegovina je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva remizirala 1:1 s domaćinom Kanadom iako su vodili 1:0 golom Jove Lukića u 21. minuti. Cyle Larin je ipak donio izjednačenje Kanadi u 78. minuti i to nakon samo dvije minute što je bio na terenu. Nakon ovog remija izjavu je dao strijelac izjednačujućeg gola za Kanadu Cyle Larin.

“Ovo je poseban trenutak za mene. Bio sam spreman za ulazak u igru i pomoći momčadi. Mislio sam kako će golovi doći. Uvijek želim igrati za Kanadu, ali nemate uvijek kontrolu nad tim. Moramo ostati koncentrirani za ostale dvije utakmice.”

Kanada će sljedeću utakmicu odigrati protiv Katara 19. lipnja. Taj susret igrat će se u Vancouveru, što je sasvim suprotnoj strani sjevernoameričkog kontinenta od Toronta gdje se igrala utakmica Bosne i Hercegovine i Kanade. Posljednju utakmicu u skupini ponovno će igrati u Torontu, a tada će Kanadi protivnik biti Švicarska koja je i favorit skupine B.