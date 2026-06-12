VIDEO / Bh. navijači napravili spektakl u Torontu

Bosna i Hercegovina večeras protiv Kanade otvara nastup na Svjetskom prvenstvu, a večer prije utakmice u Torontu vlada odlična atmosfera među bh. navijačima.
Veliki broj pristalica Zmajeva okupio se na tradicionalnom druženju uoči utakmice, gdje nije nedostajalo pjesme, zastava i sjajne energije. Navijači iz domovine, ali i brojni članovi dijaspore iz cijele Sjeverne Amerike, još jednom su pokazali koliko im znači podrška reprezentaciji bez obzira na to na kojem se kraju svijeta utakmica igrala.
Ulice Toronta tijekom cijelog su dana bile preplavljene navijačkim obilježjima, a golemi optimizam i iščekivanje prvog nastupa reprezentacije na turniru osjećali su se na svakom koraku. Mnogi su uvjereni kako Zmajevi itekako mogu pružiti snažan otpor domaćinu i na najbolji mogući način otvoriti ovo povijesno natjecanje.
Na samom terenu Bosnu i Hercegovinu očekuje iznimno zahtjevan izazov protiv Kanade, reprezentacije koja će imati golemu podršku domaće publike i koja nosi velika očekivanja u ovom prvom kolu grupne faze. Ipak, u taboru Zmajeva vlada potpuni mir i vjera da se discipliniranom, borbenom i maksimalno odgovornom igrom može doći do pozitivnog rezultata na otvaranju Mundijala.
Jedno je potpuno sigurno – ako je suditi po nevjerojatnoj atmosferi koja trenutno vlada među navijačima na ulicama Toronta, reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu definitivno neće biti bez glasne, srčane i fanatične podrške s tribina.
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