Sunovrat bivšeg UFC prvaka: Doživio čak tri poraza u samo godinu dana

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xNOUSHADxTHEKKAYILx via Guliver

Bivši UFC prvak Belal Muhammad nastavio je s lošim rezultatima pretrpjevši treći poraz od prošlog svibnja. Ovoga puta, bolji na Fight Night priredbi u Enterpriseu bio je brazilski borac Gabriel Bonfim.

Borac iz Južne Amerike potvrdio je da predstavlja novu prijetnju za sam vrh velter kategorije (do 77 kg) petom uzastopnom pobjedom. Sada je na omjeru 7-1 u američkoj promociji, odnosno ukupno 20-1 u karijeri.

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Borac iz Brazilije dominirao je tijekom svih pet rundi, pa je čovjeka koji se prestižnim pojasom okrunio 2024. godine svladao jednoglasnom odlukom sudaca. Sva tri arbitra bodovala su borbu 50-45 u njegovu korist. Potom je 28-godišnjak iskoristio priliku da prozove Jacka Della Maddalenu.

Brendan Allen definitivno je zaboravio na dva uzastopna poraza na prijelazu iz 2024. u 2025. godinu, pa je sada treći put zaredom okusio slast pobjede. Ovoga puta, Edmen Shahbazyan pao je jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri runde u borbi večeri.

Na isti način slavio je i Tom Nolan, koji je bio bolji od Faresa Ziama te zabilježio šesti UFC trijumf u isto toliko mečeva.

Glavni dio programa počeo je spektakularno – Ivo Baraniewski ostao je neporažen na sjajan način. Poljak je nokautirao Juniora Tafu u prvoj rundi nakon efektnog “leg kicka”, što mu je osiguralo bonus za izvedbu večeri.

Bryce Mitchell pobijedio je Santiaga Lunu u posljednjim sekundama dvoboja gušenjem (“triangle choke”), a potom je učinio nešto nesvakidašnje. Izjavio je da bi se u bantam kategoriji borio sa svima, osim s jednim čovjekom – jer je saznao da mu je on biološki brat Marcusa McGheeja!

I sam Marcus “The Maniac” McGhee ostvario je trijumf, svoj sedmi u posljednjih osam borbi. Nakon jednoglasne odluke sudaca njegova je ruka podignuta protiv Johna Johnsa, no nakon toga dočekalo ga je veliko iznenađenje. Čini se da je McGhee vrlo blizak s Mitchellom jer su zajedno bili u sauni prije početka svojih okršaja. Ipak, podatak da su njih dvojica zapravo biološka braća vjerojatno je i njemu samom do tog trenutka bio potpuno nepoznat.

Sljedeća UFC priredba bit će dugo iščekivani spektakl u Bijeloj kući 15. lipnja. Tamo će snage odmjeriti velika imena poput Ilije Topurije, Justina Gaethjea, Alexa Pereire, Ciryla Ganea i Seana O’Malleya.