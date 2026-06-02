Soldić na pragu ulaska u UFC, debitirat će u Beogradu?

Lukasz Sobala PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Velika vijest za hrvatski MMA svijet.

Prema informacijama koje je objavio ugledni MMA novinar Maciej Turski, UFC radi na dovođenju Roberta Soldića, jednog od najuspješnijih europskih boraca posljednjeg desetljeća.

Ovaj 31-godišnji hrvatski borac svoj dugo očekivani debi u UFC-u trebao bi odraditi na priredbi u Beogradu, gdje bi se pridružio Anti Deliji, koji će nastupiti protiv Johnnyja Walkera. Na debi bi mogao čekati eventualno mjesec dana nakon Beograda.

Soldić iza sebe ima profesionalni omjer od 21 pobjede i četiri poraza te se godinama smatrao jednim od najboljih boraca izvan UFC-a.

U poljskoj organizaciji KSW osvojio je naslove u dvije težinske kategorije i postao jedno od najvećih imena promocije.