Izbornik Kanade nakon BiH: ‘Imali smo osjećaj da ih imamo, vidjeli smo da padaju’

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Bosna i Hercegovina je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva remizirala 1:1 s domaćinom Kanadom iako su vodili 1:0 golom Jove Lukića u 21. minuti. Cyle Larin je ipak donio izjednačenje Kanadi u 78. minuti i to nakon samo dvije minute što je bio na terenu. Nakon susreta izjavu je dao izbornik Kanade Jesse Marsch.

Za početak se američki trener osvrnuo na svoje riječi u pauzi između poluvremena.

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“Imali smo osjećaj da ih imamo. Znate, počeli smo pritiskati, zamjene koje su ušle napravile su veliku razliku. Vidjeli smo da padaju.”

Izbornik Kanade nije bio zadovoljan izvedbom svojih igrača u prvih 45 minuta.

“Razočaran sam prvim poluvremenom. Mislim da smo bili suzdržani – nismo igrali onako agresivno kako bih želio. Moramo pronaći način da, kada želimo igrati intenzivno i biti neugodan protivnik, to zaista i ostvarimo. O tome smo razgovarali nakon utakmice. Drugo poluvrijeme, od trenutka kad smo izašli na teren, bilo je drugačije. Rekao sam im da moramo naučiti ove lekcije i da ih moramo brzo usvojiti.”, dodao je.

Za kraj se osvrnuo na ostatak natjecanja u grupi B gdje će Kanada igrati s Katarom i Švicarskom. Te dvije reprezentacije svoju će prvu utakmicu odigrati u subotu od 21 sat.

“I dalje sve držimo u svojim rukama i to je važan bod za nas kako bismo ostali u skupini. Moramo se pobrinuti da sljedeća izvedba bude odraz i rezultat onoga što smo danas naučili. Navijači? Toronto, grad je ovaj tjedan bio živ. Stvarno smo uživali biti ovdje. Svi ovi crveni dresovi ovdje bili su nevjerojatni i trebamo isto u Vancouveru. Moramo ovim momcima dati samopouzdanje i natjerati ih da vjeruju da mogu biti pobjednici”, zaključio je Marsch.