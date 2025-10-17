Delija najavio novu borbu u UFC-u pa poručio: ‘vjerujem da mogu pobijediti bilo koga i u TOP 5’

Podijeli :

Hrvatski borac Ante Delija 1. studenog ponovno će nastupiti u UFC-u, gdje ga očekuje borba protiv Walda Cortesa-Acoste,

Nakon sjajnog debija u kojem je nokautom za nešto više od dvije minute svladao Marcina Tyburu, Delija će vrlo brzo dobiti priliku potvrditi svoj status jednog od najuzbudljivijih novih teškaša. Njegov protivnik, 33-godišnji Waldo Cortes-Acosta iz Dominikanske Republike, zauzima šesto mjesto na ljestvici izazivača teške kategorije.

Delija: Radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san!

Uoči borbe, Delija je u razgovoru za Dnevnik Nove TV poručio:

“Protivnik je opasan, ima nokaut power i može završiti borbu u bilo kojem trenutku. Treba biti oprezan, spreman i discipliniran. On je šestorangirani, nije uspio pobijediti Pavlovića da uđe u TOP 5. Vidio sam nekih rupa. Na duže staze mislim da će borba ići u moju korist. Sve je prošlo super, pripreme i maksimalno sam spreman i mogu pružiti dobar meč.”

Delija je od svog protivnika stariji godinu dana, dok je Cortes-Acosta viši za dva centimetra. Potencijalnom pobjedom hrvatski borac mogao bi se probiti među pet najboljih izazivača u teškoj kategoriji.

“Nakon ovog meča ili bih bio peti na rang-ljestvici i dobio nekoga iz TOP-a i bio bih sljedeći izazivač”, pojasnio je Delija i osvrnuo se na izjavu aktualnog UFC prvaka Toma Aspinala, borca s kojim već duže vrijeme trenira, koji je rekao da bi se odrekao titule ako bi se morao boriti s Antom:

“Dalek je to put. Fokusiran sam na ovaj meč, vjerujem da mogu pobijediti bilo koga i u TOP 5. On i njegov otac vjeruju da sam među dva-tri najbolja u kategoriji. Oni vjeruju u mene i ja u sebe da mogu daleko.”

Ante izgleda odlično pripremljeno, a osamnaest mjeseci zajedničkog rada s Tomom Aspinalom sada pokazuje rezultate na najvišoj razini.

“Radim na svemu, dosta sam se posvetio boksu sa Stipom (op.a. Drvišem). Najveća stvar je što sam tu i što radim s Aspinallom koji je bolji od mene. Kada radiš s nekim tko je bolji od tebe odmah automatski brže napreduješ”, rekao je Delija pa zaključio:

“Sad sam 9. na UFC rang-ljestvici i mislim da je to veliki rezultat, deveto mjesto u UFC-u je ogroman rezultat. Vjeruj mi, nisam ni puno iznenađen jer znam koliko sam puno radio i ulagao u sebe.”