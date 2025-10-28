Evo koliko je Rakić zaradio u meču u kojem je nokautiran u prvoj rundi

Aleksandar Rakić (33) izgubio je od Azamata Murzakanova nokautom u prvoj rundi na UFC 321 u Abu Dhabiju, upisavši svoj šesti poraz u karijeri.
Meč je bio ključan za njegovu poziciju u UFC-ovih top 10 poluteškaša i pokušaj povratka prema vrhu, no završio je već nakon nešto više od tri minute.
Rakić je držao distancu i pokušavao rušiti Murzakanova, no jednom kad je protivnik došao na poludistancu, pogodio ga je prednjim direktom i nokautirao.
Prema američkim medijima, Rakić je za ovaj meč zaradio oko 120.000 eura, dok je Murzakanov uprihodio rekordnih 180.000 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!