Evo koliko je Rakić zaradio u meču u kojem je nokautiran u prvoj rundi

Meč je bio ključan za njegovu poziciju u UFC-ovih top 10 poluteškaša i pokušaj povratka prema vrhu, no završio je već nakon nešto više od tri minute.

Neslavan kraj! Borba za teškaški pojas u UFC-u završila bez pobjednika: ‘Ne znam zašto meni zviždite’

Rakić je držao distancu i pokušavao rušiti Murzakanova, no jednom kad je protivnik došao na poludistancu, pogodio ga je prednjim direktom i nokautirao.

Prema američkim medijima, Rakić je za ovaj meč zaradio oko 120.000 eura, dok je Murzakanov uprihodio rekordnih 180.000 eura.