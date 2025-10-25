Neslavan kraj! Borba za teškaški pojas u UFC-u završila bez pobjednika: ‘Ne znam zašto meni zviždite’

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Razočaranje na kraju UFC 321 priredbe.

U glavnoj borbi UFC 321 priredbe u Abu Dhabiju, dvoboj za naslov prvaka teške kategorije između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea završio je bez pobjednika nakon što je meč prekinut zbog nenamjernog uboda u oko.

Aspinall je u oktogon ušao kao prvak, dok je Francuz Gane tražio novu priliku za pojas nakon poraza od Ngannoua i Jonesa. Meč je od samog početka bio žestok – Aspinall je krenuo agresivno, ali je Gane vješto kontrirao i preciznim direktima nanio protivniku vidne ozljede.

Pred kraj prve runde uslijedio je kobni trenutak – Gane je nenamjerno ubodom u oba oka onemogućio Aspinalla da nastavi borbu. Nakon liječničke intervencije sudac Jason Herzog proglasio je ishod „no contest“, budući da Englez nije mogao otvoriti desno oko.

Publika je negodovala, no Aspinall je pojasnio kako nije mogao vidjeti i da prekid nije bio njegova odluka. Istaknuo je kako ne razumije zašto publika njemu zviždi.

Gane je ostao razočaran jer je do tog trenutka bio dominantan, a pojas privremeno ostaje u rukama Aspinalla. Očekuje se da će UFC uskoro dogovoriti revanš koji bi trebao donijeti konačan odgovor tko je pravi prvak teške kategorije.