Martinović nakon poraza od Njemačke: ‘Sad znamo što možemo popraviti’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u prijateljskoj je pripremnoj utakmici pred nastup na Europskom prvenstvu izgubila u zagrebačkoj Areni od Njemačke sa 29:32 (14:17).

Mario Šoštarić i Ivan Martinović su sa po šest golova bili najefikasniji kod Hrvatske za koju je Tin Lučin dodao pet pogodaka, dok su Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins bili peterostruki strijelci za Njemačku.

Svoja razmišljanja nakon utakmice dao je kapetan Ivan Martinović.

“Jako dobar test. Dobro nam je došao, sad znamo što možemo popraviti – angažman za utakmicu, povratak u obranu i disciplina u napadu. Previše smo gledali hoćemo li zabiti ili ne. Trebamo se okrenuti u obranu i vraćati se što brže, da pomognemo Dini i Mateju na golu. Previše laganih golova smo primili”, izjavio je kapetan Ivan Martinović nakon utakmice pa dodao:

“Naravno da je ljepše pobjeđivati, ali doći će i to. Bitno je da pobijedimo u prvenstvu. Imamo još tjedan dana da se pripremimo za prvu utakmicu. Sad znamo što trebamo popraviti, gledat ćemo video, a onda opet igramo protiv Njemačke i kreće video za Gruziju. Jako puno segmenata želimo popraviti. Agresivnost i gustoću u obrani i da smo malo hladniji i pametniji u napadu.”

Komentirao je atmosferu u zagrebačkoj Areni.

“Imamo puno samopouzdanja, srebro nam je puno značilo. Prelijepo je bilo opet igrati pred našom publikom i zahvalan sam svima što su došli. Idemo pokazati da ono prije godinu dana nije bilo slučajno. Kako je biti kapetan? Moram uvijek bodriti ekipu, pogotovo kad je najteže. Dule je to najbolje pokazao. Neću se promijeniti, uvijek ću dati svoj maksimum za Hrvatsku.”