Preminuo Josip Milković, prvi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije

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U 84. godini života preminuo je Josip Milković, jedan od najistaknutijih hrvatskih rukometaša i trenera. Milković, kojeg su mnogi poznavali pod nadimkom Ćos, ostat će upamćen kao prvi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, koju je vodio od 1990. do 1991. godine, a na klupu nacionalne vrste ponovno se vratio u razdoblju od 2000. do 2002.

Rođen je u Zagrebu, gdje je napravio i prve rukometne korake. Tijekom igračke karijere ostvario je velike uspjehe s Medveščakom, osvojivši naslove prvaka Jugoslavije 1964. i 1965. godine. S istim klubom dvaput je podizao i pobjednički pehar KupaJugoslavije, 1965. i 1970. godine. Posebno se pamti njegov nastup u finalu Kupa europskih prvaka 1965., kada je Medveščak poražen od rumunjskog Dinama iz Bukurešta.

U dresu reprezentacije Jugoslavije upisao je 103 nastupa i postigao 310 pogodaka. Na Svjetskom prvenstvu 1964. godine bio je među najboljim strijelcima turnira s 32 gola, podijelivši prvo mjesto s Mađarom Andreasom Fenyom i Rumunjem Ionom Moserom. Šest godina kasnije sudjelovao je u osvajanju brončane medalje na Svjetskom prvenstvu održanom u Francuskoj.

Po završetku igračke karijere uspješno se posvetio trenerskom poslu. Trenerski put započeo je u Medveščaku, a zatim je godinama radio u Njemačkoj, gdje je vodio nekoliko uglednih klubova, među kojima su VfL Günzburg, MTSV Schwabing, Bayer Leverkusen i THW Kiel.