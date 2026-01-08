Hrvatska izgubila od Njemačke u pripremnoj utakmici pred Euro

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u prijateljskoj je pripremnoj utakmici pred nastup na Europskom prvenstvu izgubila u zagrebačkoj Areni od Njemačke sa 29:32 (14:17).

Mario Šoštarić i Ivan Martinović su sa po šest golova bili najefikasniji kod Hrvatske za koju je Tin Lučin dodao pet pogodaka, dok su Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins bili peterostruki strijelci za Njemačku.

Susret svjetskih i olimpijskih doprvaka pred gotovo 15.000 gledatelja u Areni protekao je u izjednačenoj igri tijekom gotovo svih 60 minuta, a niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri gola. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Njemačka se u samoj završnici tog dijela igre odvojila na tri gola razlike.

Već početkom nastavka Hrvatska je s dva gola Martinovića uhvatila priključak, da bi ulaskom Slavića na vrata 20-ak minuta prije kraja kod rezultata 20:22 dobila novi impuls. Upravo zahvaljujući nekoliko odličnih reakcija Slavića Hrvatska je serijom 6:2 preuzela kontrolu rezultata koju je držala sve do zadnjih pet minuta dvoboja.

Nažalost, i u završnici utakmice uslijedio je pad igre Hrvatske, Njemačka je susret okončala svojom 6:2 serijom za konačnih 32:29.

Njemačka i Hrvatska će u nedjelju odigrati još jedan pripremni susret u Hannoveru.

Hrvatska će na EP u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, koje počinje 15. siječnja, igrati u skupini E u Malmou, a suparnici će joj redom biti Gruzija (17. siječnja), Nizozemska (19. siječnja) te Švedska (21. siječnja). Prve dvije reprezentacije iz skupine izborit će prolazak u drugi krug natjecanja.