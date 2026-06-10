Hrvatska saznala svoje protivnike na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj

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U srijedu popodne je u Munchenu održan ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo 2027. godine koje će se održati u Njemačkoj.

Hrvatska je bila smještena u prvoj jakosnoj skupini s Danskom, Njemačkom, Islandom, Portugalom, Švedskom, Egiptom i Argentinom.

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U drugom potu bili su Francuska, Slovenija, Norveška, Srbija, Španjolska, Italija, Farski otoci i Sjeverna Makedonija.

Treći pot su činili Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Republika, Čile i SAD.

U posljednjoj jakosnoj skupini bili su Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, Turska i Saudijska Arabija.

Skupina A: Njemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj

Skupina B: Egipat, Italija, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija

Skupina C: Hrvatska, Španjolska, Čile, Turska

Skupina D: Argentina, Francuska, Brazil, Kuvajt

Skupina E: Švedska, Norveška, Grčka, Katar

Skupina F: Portugal, Farski otoci, Poljska, Alžir

Skupina G: Danska, Slovenija, SAD, Angola

Skupina H: Island, Sjeverna Makedonija, Bahrein, Japan

Hrvatska će svoju skupinu igrati u Munchenu. Prvenstvo kreće 13. siječnja, a završava 31. Aktualni osvajači su Danci koji su u finalu bili bolji od Hrvatske. Broncu će na ovom prvenstvu braniti Francuska.

Prvi susret će izabranici Dagura Sigurdssona odigrati protiv Čilea 14. siječnja, drugi susret bit će protiv Turske 16. siječnja, a posljednju utakmicu u skupini odigrat će protiv Španjolske 18. siječnja. Iz svake skupine prolaze tri reprezentacije.