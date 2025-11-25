Čupićev Vardar ‘razbio’ Sesvete na gostovanju u Europskoj ligi

Rukomet 25. stu 202522:23 0 komentara
Rukometaši Sesveta poraženi su u 5. kolu Eurolige u svojoj dvorani u Zagrebu od skopskog Vardara s 24-38 (12-23). 

Bivši europski prvak Vardar, kojeg vodi legendarni hrvatski rukometaš Ivan Čupić, se pokazao prejakim za Sesvećane, koji su u prvom poluvremenu zaostajali već deset golova. Makedonci su s lakoćom u nastavku došli do pobjede, koja im garantira prolaz dalje.  

Kod Sesveta su bolji od ostalih bili Ivan Dumenčić (5) i Patrik Hršak (4), dok je Vardar predvodio Uroš Mitrović sa 7 golova.

Vardar je prvi u skupini s 8 bodova, a Sesvete imaju 5, te će o prolazu dalje odlučivati zadnji susret kod direktnog suparnika Kristianstadta, u kojem hrvatski predstavnik treba pobjedu.

