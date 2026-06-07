Duvnjakov Kiel lošim plasmanom u ligi ostao bez Europe nakon više od 20 godina, može ih spasiti samo jedna stvar

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Eibner-Pressefoto Marcel von Fehrn EP_MFN via Guliver Image

THW Kiel zaključio je sezonu Bundeslige porazom od Lemga 34:31 u posljednjem kolu, čime je ostao bez plasmana među pet najboljih momčadi njemačkog prvenstva prvi put nakon više od dva desetljeća.

Momčadi iz Kiela u susretu pred domaćom publikom bio je dovoljan i bod kako bi zadržala petu poziciju te izborila nastup u EHF Europskoj ligi sljedeće sezone. Ipak, Lemgo je tijekom većeg dijela utakmice kontrolirao rezultat i na kraju zasluženo slavio, pretekavši Kiel na ljestvici.

Posljednji put Kiel je izvan Top 5 završio u sezoni 2002./03., kada je također zauzeo šesto mjesto. Zanimljivo, te je godine naslov prvaka Njemačke osvojio upravo Lemgo. Ovim raspletom Kiel je ostao i bez europskih natjecanja prvi put nakon 1993. godine.

Za njemačkog velikana nastupaju hrvatski reprezentativci Domagoj Duvnjak i Veron Načinović. Premda su u Europskoj ligi stigli do završnog turnira nakon što su u četvrtfinalu izbacili Nexe, nisu uspjeli otići do kraja jer ih je u borbi za finale zaustavio Melsungen.

Jedina nada da će Kiel i sljedeće sezone igrati europska natjecanja sada je moguća posebna pozivnica EHF-a, odnosno dodjela wildcarda.

Ligu je na kraju osvojio Magdeburg dok je Fuchse zauzeo drugo mjesto. Treći Flensburg morat će još malo pričekati za svoju sudbinu te ne zna hoće li igrati u Ligi prvaka ili u EHF Europskoj ligi.