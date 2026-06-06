Dagur Sigurdsson: Mrzim suce i držim se podalje od njih

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Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson na Sunset Sports Festivalu u Zadru govorio je o svom načinu rada, atmosferi unutar reprezentacije i odnosu prema sucima. Islandski stručnjak istaknuo je važnost povjerenja među igračima, ali i slobode koju im daje u svakodnevnom radu.

Prisjećajući se nedavnih natjecanja, Sigurdsson je naglasio kako su sitni detalji često odlučivali o ishodu utakmica te da je Hrvatska u nekoliko navrata bila na rubu ispadanja.

“Imali smo problema s ozljedama nekoliko igrača tijekom turnira, moglo je otići na obje strane. Bili smo blizu poraza od Mađarske i, da nismo, vjerojatno ne bismo ovdje sjedili. Nekad je toliko tijesno na kraju, a morate shvatiti da igrate gotovo jednako kad pobjeđujete i kad gubite. A Hrvati stalno proživljavaju drame”, izjavio je Sigurdsson.

Osvrnuo se i na kaznu od 4000 eura koju mu je EHF izrekao nakon kritika upućenih organizaciji prošlog Europskog prvenstva. Iako priznaje da možda nije odabrao idealan trenutak za takav komentar, smatra da su njegove riječi ipak dovele do pozitivnih pomaka.

“Možda nije bilo pravo vrijeme i mjesto da kažem takvo što, ali čuli su nas i došlo je do promjena. I drago mi je da ću platiti za te promjene.”

Poznat po izravnosti i iskrenosti, Sigurdsson nije skrivao ni svoje mišljenje o sucima. Priznao je da se tijekom utakmica nastoji držati podalje od njih kako bi izbjegao nepotrebne sukobe.

“Mrzim suce i držim se podalje od njih, da ne upadnem u probleme jer prečesto me muče”, otvoreno je priznao.

Govoreći o reprezentacijama koje je vodio tijekom karijere, Sigurdsson je istaknuo da Hrvatska ima jedinstvenu atmosferu i povezanost među igračima koju nije primijetio drugdje.

“Hrvatska je četvrta reprezentacija koju vodim nakon Austrije, Njemačke i Japana. U tim reprezentacijama nisam stekao dojam familijarnosti između igrača. U Hrvatskoj je drugačije, svi se drže kao obitelj, češće izlazimo na večere i pazimo na atmosferu”, rekao je.

Ipak, upozorio je da bliskost među članovima momčadi ponekad može imati i svoju negativnu stranu.

“No, znate kako je, i unutar obitelji može biti opasno, jer ako se nešto dogodi, to se vrlo brzo pretvori u dramu. To je druga strana medalje.”

Izbornik je otkrio da tijekom priprema ne održava velik broj sastanaka te da nastoji igračima ostaviti dovoljno prostora i mira.

“Tijekom priprema imamo vrlo malo sastanaka. Ako ih i imamo, uglavnom se radi o sljedećem protivniku, 10-15 minuta ili pak neposredno nakon treninga. Dakako, igrači se meni mogu obratiti ako imaju problema, ali inače ih pustim na miru. Ako smo pet tjedana zajedno i ja stalno pričam, prestat će me slušati”, objasnio je.

Naglasio je da svoj odnos s igračima temelji na povjerenju i odgovornosti, a ne na stalnoj kontroli.