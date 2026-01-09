Zlatko Horvat postao predsjednik hrvatskog drugoligaša

Rukomet 9. sij 202621:48 0 komentara
Guliver Image

Zlatko Horvat (40) imenovan je novim predsjednikom Rukometnog kluba Dubrava, objavio je klub putem svojih službenih kanala na društvenim mrežama. Nekadašnji hrvatski reprezentativac i bivši igrač Dubrave na tu je funkciju izabran jednoglasnom odlukom na redovnoj izbornoj skupštini, održanoj 10. prosinca 2025. godine. Tom je prilikom Horvat dao i kratku izjavu za klupske društvene mreže.

“Velika mi je čast i ponos preuzeti ulogu predsjednika kluba. Radujem se izazovima koji su ispred mene i ljudi u klubu, svjestan sam problema s kojima se suočavamo, ali vjerujem da ćemo zajedničkim radom i jasnom vizijom podići klub na višu razinu. Širit ćemo bazu igrača, a usmjereni smo na rad s mladima. Trenutno nam je glavni zadatak definitivno povratak gdje klub poput Dubrave i zaslužuje, a to je Premijer liga”, kazao je.

Proslavljeni hrvatski rukometaš priključio se Dubravi u svibnju 2025. godine, nakon što je jednu sezonu proveo u Zagrebu. U aktualnoj sezoni postigao je 88 pogodaka, čime je vodeći strijelac svoje momčadi te ujedno četvrti najbolji strijelac lige. Nakon 13 odigranih kola Dubrava zauzima četvrto mjesto na ljestvici s 17 osvojenih bodova, što je šest bodova manje u odnosu na vodeći Sisak.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Rukomet