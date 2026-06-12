Vlašić uoči Engleske istaknuo svog bivšeg suigrača: ‘Odmah se vidjelo da će biti klasa’

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Hrvatska reprezentacija nastavlja pripreme za svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu, u kojem će odmjeriti snage s Engleskom. Izabranici Zlatka Dalića trenutno borave u Alexandriji, gdje odrađuju treninge uoči susreta koji će se igrati u srijedu, 17. lipnja, s početkom u 22 sata po lokalnom vremenu u Dallasu.

Predstavnicima medija obratili su se hrvatski reprezentativci Mario Pašalić i Nikola Vlašić, koji će iznijeti svoja očekivanja uoči otvaranja turnira.

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Na početku konferencije Nikola Vlašić osvrnuo se na dolazak novog trenera u Torino i svoja očekivanja od buduće suradnje.

Vlašić: “Želim mu dobrodošlicu, nadam se da ćemo imati dobre rezultate.”

Govorio je i o očekivanjima uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva te usporedbi s prethodnim nastupom na najvećoj nogometnoj smotri.

Vlašić: “Ovo mi je drugo SP. Nadam se da možemo ponoviti ono što smo napravili u Kataru, kad mi je bilo prvo SP.”

Mario Pašalić komentirao je odnos iskustva i mladosti unutar hrvatske reprezentacije te potencijal momčadi na turniru.

Pašalić: “Imamo dobar spoj iskusnih igrača koji su ostvarili dosta toga i dosta mladih igrača koji su se nametnuli i iskoristili priliku. Neki su i blizu prvih 11. Imamo dobar spoj igrača i možemo ponoviti rezultat iz prošlosti.”

Mario Pašalić komentirao je novitete i promjene pravila koje se primjenjuju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu te prve dojmove nakon odigranih utakmica.

Pašalić: “Pogledao sam prvu utakmicu i prvo poluvrijeme BiH i Kanade. Teško je donositi sudove, ali imam dojam da su momčadi oprezne na otvaranju. Nitko ne želi izgubiti i ostaviti si šanse za dalje. Znamo kakav pogled Amerikanci imaju na sport, dobro će nam doći dvije, tri minute za pauzu jer će biti vruće na utakmicama.”

Na pitanje o prilagodbi različitim taktičkim sustavima koje reprezentacija koristi, Pašalić je istaknuo važnost fleksibilnosti u modernom nogometu.

Pašalić: “Većina igrača su navikli na promjene sustava u modernom nogometu. Godinama smo igrali s 4 braniča i pobjeđivali. Mnogi igraju u klubovima s 3 stopera, nekad je to u reprezentaciji bilo dobro, nekad ne, ali bitno je da pobjeđujemo.”

Nikola Vlašić osvrnuo se na suradnju s Declanom Riceom iz razdoblja kada su zajedno igrali za West Ham te je podijelio svoje mišljenje o engleskom veznjaku.

Vlašić: “Od prvog dana se vidjelo da će biti klasa. U kontaktu smo i dalje, želim mu sve najbolje, osim u utakmici protiv nas.”

Govorio je i o načinu na koji se reprezentativci pripremaju za ogled s Engleskom, posebno kada je riječ o individualnoj analizi protivnika.

Vlašić: “Imamo analitičara koji svakom igraču šalje personalizirana videa. Svi ćemo biti na razini.”

Govoreći o usporedbi aktualne hrvatske reprezentacije s onom koja je osvojila broncu u Kataru, Mario Pašalić smatra da kvaliteta nije bitno drukčija te vjeruje da momčad ponovno može ostvariti značajan rezultat.

Pašalić: “Kvaliteta je tu negdje, imamo spoj mladosti i iskustva. Možda nećemo opet osvojiti, ali imamo šansu da ponovimo uspjeh.”

Prisjetio se i dramatičnih raspucavanja protiv Japana i Brazila na Svjetskom prvenstvu u Kataru te otkrio kako su on i Nikola Vlašić pristupili izvođenju jedanaesteraca.

Pašalić: “Naravno. I Nikola i ja smo rekli da želimo odmah pucati. Bili smo samouvjereni i na kraju je ispalo dobro. Bilo je stresno, ali smo pokazali da se znamo nositi s pritiskom.”

Svoje dojmove o tim trenucima podijelio je i Vlašić.

Vlašić: “Naravno da se sjećam. Panika je kad pucaš, ali je dobar osjećaj kad zabiješ. Hvala Bogu, zabio sam oba puta. Ne želim reći da želim penale, ali vidjet ćemo što će biti.”

Pašalić je komentirao i prošireni format Svjetskog prvenstva te zahtjevnost skupine u kojoj se nalazi Hrvatska.

Pašalić: “Svi smo malo romantični i gledamo to kao što je bilo prije s manje reprezentacija. Neke reprezentacije sad su se mogle plasirati. Naša skupina je teška, Gana je najteži protivnik iz četvrtog pota, Panama je svima nepoznanica, a o Engleskoj ne treba trošiti riječi.”