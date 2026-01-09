Zlatko Horvat za SK: ‘Bilo je čudno bez njega, ali bilo je pitanje kada će otići’

Podijeli :

Hrvatska je odigrala četvrtu pripremnu utakmicu uoči Eura i upisala drugi poraz (nakon Švicarske, bolja bila Njemačka). O srazu u zagrebačkoj Areni, novom dvoboju s Nijemcima, dobrim i lošim stvarima u našoj igri, Domagoju Duvnjaku te skupini na Euru za Sport Klub je komentirao bivši reprezentativac Zlatko Horvat.

Kako ste vidjeli susret u kojem je Njemačka bila bolja i odnijela pobjedu?

“Što se utakmice tiče, vidjelo se da je bila pripremna i da je Dagur dosta rotirao. Svima je dao šansu da vidi na koga može računati i na kakve uloge. Imali smo trenutke u kojima smo bili pravi kao na Svjetskom prvenstvu, ali u nekim trenucima nije bilo dobro. To je pripremna utakmica, koja je izborniku pokazala neke stvari prije Eura. Njemačka je bila na jako visokoj razini, a pogotovo u fazi polukontre i kada primi gol. Nama je ostao jedan igrač nakon šuta i to je jako dobro koristila. Tu moramo najviše obratiti pozornost. Kada mi primimo gol, možda bismo trebali malo bolje reagirati i brže se vraćati.”

Nova utakmica s Njemačkom je u nedjelju i to je zadnja pripremna uoči Eura. Evo prilike da se popravi dojam što se rezultata tiče, iako ovaj poraz nije pretjerano tragičan.

“Vidio sam da je izbornik bio dosta kritičan. Ja gledam malo drugačije zbog nekih segmenata koje sam vidio i koji su bili jako dobri. Ima nekoliko igrača koji su se istaknuli. Pogotovo Raužan u obrani, koji je odigrao jako dobro s obzirom na to da mu je ovo prvo pravo okupljanje. Vjerujem da će Sigurdsson u drugoj utakmici dati priliku nekim drugim igračima kako bi uz naše standardne prvotimce vidio na koga može računati.”

Što je bilo dobro, a što loše i na što bi trebalo obratiti pozornost u nedjelju kako bi se napravio rezultat na Euru te ponovio uspjeh sa svjetske smotre prošle godine?

“Kao što sam rekao, mislim da je ključno vraćanje u obranu. Njemačka ima jako dobru polukontru i reakciju nakon primljenog gola. Švedska će praktički igrati tako, ali i Nizozemska. Ovo s Njemačkom su baš dobre pripremne utakmice, a Njemačka je jaka reprezentacija i kandidat za medalju. Što se postavljene obrane tiče, sigurno nismo dali sve adute tako da tu postoji 5:1 s Mamićem, koji će se sigurno koristiti na Euru. Možda bude prilika u nedjelju pa ćemo vidjeti. U nekoliko navrata obrana je solidno funkcionirala na postavljenu igru, a napadački je bilo pristojno. Kada je Cindrić bio u igri, to je bilo jako dobro. Trebamo poboljšati sitnice u obrani i napadu, a pogotovo u obrani koju moramo bolje odraditi. Vjerujem da je izbornik to vidio i da će inzistirati na tome.”

Kako vam se činila Hrvatska bez Duvnjaka?

“Malo je bilo čudno bez njega, ali bilo je pitanje kada će otići. Vjerujem da su se svi u stožeru pripremili na to i znali njegovu odluku, ali na zadnjem turniru je većinom bio ozlijeđen i nije mogao pomoći koliko je htio. Dao je sve od sebe i stisnuo zube nakon ozljede lista. Od reprezentacije se oprostio zasluženo i s fenomenalnim uspjehom. Mora se okrenuti nova stranica i najbitnije je da se iskustvo prenijelo na druge igrače te da se od njega moglo naučiti kako se boriti za Hrvatsku u teškim okolnostima i davati maksimum.”

Čeka nas skupina s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom. Cilj je proći u drugi krug.