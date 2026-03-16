Sigurdsson okupio reprezentaciju: Evo koje je sve promjene napravio

Točno 42 dana nakon što je stigla u Hrvatsku s europskom broncom oko vrata, hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu zbog dva prijateljska susreta sa Švicarskom, objavio je HRS.
U tzv. EHF tjednu, dok dio Europe bude igrao susrete 2. kola doigravanja za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, a Hrvatska je osvajanjem trećeg mjesta na EHF EURU izborila izravni odlazak, te će igrati pripremne utakmice.
Prvi dvoboj sa Švicarcima je u Zadru 19. ožujka u 17 sati, a drugi dva dana kasnije, odnosno 21. ožujka u Osijeku također u 17 sati. To je zapravo uzvrat sa Švicarcima s kojima je Hrvatska igrala dva prijateljska susreta potkraj listopada i početkom studenog prošle godine.
Izbornik Dagur Sigurdsson pozvao je na ovu akciju 23 igrača, a 20 je onih koji su osvojili europsku broncu u siječnju. Ozljede i privatni razlozi su spriječili Marina Šipića, Matea Maraša i Tina Lučina, a Marko Mamić dobio je slobodno jer je upravo dobio prinovu u obitelji. Izbornik je naknadno pozvao tri mlada igrača da treniraju s reprezentacijom ovaj tjedan, a to su lijevi vanjski Teo Popović (RK Poreč), vratar Toni Matošević (RK Zagreb) i još jedan lijevi vanjski Jan Kovačec (Roomz JAGS Voslau, AUT).
“Čekaju nas dvije dobre provjere protiv Švicarske. Igrali smo s njima prije Eura, jednom dobili, jednom izgubili, imali smo tešku utakmicu na EURU. Nismo kompletni, ali to je uobičajena stvar u ovom periodu. Imamo dovoljno igrača, imamo kvalitetnu momčad i očekujem da se dobro prezentiramo i ostvarimo pobjede. Veselim se što ćemo igrati u Zadru i dva dana kasnije u Osijeku”, kazao je izbornik Sigurdsson.
Reprezentacija se već tradicionalno okupila u Westinu, a nakon kratkog druženja s medijima i ručka, produžila je put do Zadra. Hrvatska reprezentacija u tom gradu nije igrala punih sedam godina i mnogi su jedva dočekali da je ponovno vide u domu Krešimira Ćosića. Posljednji put Hrvatska je tu ugostila Srbiju u travnju 2019. godine u kvalifikacijama za EP.
Hrvatska i Švicarska do sada su igrale 11 puta, a posljednji put bilo je to prije mjesec i pol dana u Švedskoj u 2. kolu drugog kruga Europskog prvenstva. I pobijedila 28:24. Bila je to jubilarna deseta pobjeda protiv te reprezentacije, a jedini poraz doživjeli smo 1. studenog prošle godine u Kriens – Luzernu.
Evo popisa hrvatske reprezentacije:
DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH 56 nastupa / 5 pogodaka
MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG 42 / 0
DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL 13 / 0
DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN 76 / 183
MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 68 / 160
ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL 54 / 144
LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN 3 / 17
DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ 8 / 9
LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC 141 / 365
IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC 76 / 357
IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB 18 / 25
LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB 54 / 130
PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN -/-
MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 54 / 120
FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB 72 / 220
VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL 55 / 104
JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR 19 / 23
ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO 12 / 23
LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK 51 / 26
TEO POPOVIĆ – RK POREČ 1 / 0
TONI MATOŠEVIĆ – RK ZAGREB -/-
JAN KOVAČEC – ROOMS JAGS VOSLAU -/-
