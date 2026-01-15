Počinje Europsko prvenstvo u rukometu, čeka nas spektakl prvog dana

Podijeli :

xkolbert-press MarcxNiemeyerx via Guliver

Dočekali smo i to, danas kreće Europsko prvenstvo u rukometu.

Prvog dana na rasporedu su ukupno četiri utakmice u grupama A i C, a posebno će biti zanimljivo u skupini A.

Srbija i Španjolska sastale su se i u kvalifikacijama za Euro, a danas će snage odmjeriti i na europskoj smotri od 18 sati. Kasnije u istoj grupi igraju Njemačka i Austrija.

Francuzi, koji su branitelji naslova, igraju protiv Češke u skupini C, u kojoj je veliki favorit. Isto se može reći i za Norvešku, jednog od tri domaćina, koja u prvom susretu igra protiv Ukrajine.

Podsjetimo, Hrvatska će nastup na Euru započeti u subotu protiv Gruzije. Početkom novog tjedna igraju protiv Nizozemske, dok je posljednji protivnik u skupini Švedska.