Gledajte na SK: Čiliću ponovno prekinut meč zbog kiše, pobjedu protiv osmog igrača svijeta tražit će u subotu

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xMarcelxvanxPlateringenx via Guliver Image

Marin Čilić nikako da dođe na zelenu granu s uvjetima na ATP 250 turniru u Hertogenboschu. U prvom kolu mu je meč protiv Denisa Shapovalova nakratko prekinula kiša, ogled s Nunom Borgesom mu je s četvrtka pomaknut na petak. Nakon što je uspješno preokrenuo meč protiv Portugalca, krenuo je u susret s Daniilom Medvedevom te je nakon izgubljenog prvog seta sa 6:2 uspio sa 6:3 odvesti meč u set odluke.

Međutim, tada se ponovno kiša umiješala i prekinula susret 47. i osmog igrača svijeta. Tako će najboji hrvatski tenisač protiv najboljeg ruskog na teren morati u subotu te pobjednika tog meča ponovno čeka dvostruki program.

Problem za obojicu je što se u isto vrijeme igra i WTA turnir u Hertogenboschu pa će tereni u Nizozemskoj itekako biti zauzeti. Po pravilima bi Čilić i Medvedev trebali igrati drugi meč na centralnom terenu, no postoji opcija da se zbog manjka termina, susret pomakne na neki drugi teren.

Čilićev meč moći ćete gledati na Sport Klubu samo ako susret bude igran na centralnom terenu. U suprotnom meč najboljeg hrvatskog tenisača neće biti u prijenosu zbog ATP-ovih pravila na ATP 250 turnirima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.