Mundijal Specijal: Donosimo sve što trebate znati o grupi J u kojoj igraju Argentina, Austrija, Alžir i Jordan

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U emisiji Mundijal Specijal naš Denis Draganović potrudio se približiti vam svaku od 48 reprezentacija koje se natječu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U današnjoj epizodi red je na grupi J u kojoj se natječu Argentina, Alžir, Austrija i Jordan. Gaučose je predstavio bivši igrač Dinama, argentinski lijevi bek Luis Ibanez, o Jordanu je govorio hrvatski trener s bogatim inozemnim iskustvom, Petar Šegrt, o Austriji sve možete doznati od Luke Pavlovića, pomoćnika trenera u bečkom Rapidu, a o Alžiru je govorio novinar Dželil Duranović.