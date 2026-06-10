Vatreni dvojac: Vjera nam puno znači, nedjeljom idemo u crkvu kad god možemo

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(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje je za tjedan dana očekuje prvi nastup na Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića smješteni su u gradu Alexandria, nedaleko od Washingtona, a uoči prvog treninga pred medije su izašli Kristijan Jakić i Igor Matanović.

Govoreći o važnosti vjere u svom životu, Matanović je istaknuo:

“Vjera je jako bitna u mom životu i mojoj obitelji. Nedjeljom idemo u crkvu kad god možemo. Imamo osjećaj da nas netko sluša i to mi daje jako puno snage.”

Slično razmišlja i Jakić, koji je rekao:

“Vjera mi znači sve u životu. Država smo u kojoj smo pretežno katolici. Cijela reprezentacija je u vjeri i to nam je posebna emocija. Daje nam snagu na velikim natjecanjima i kroz naš život.”

Na pitanje o putovanju u SAD i uvjetima koje su zatekli po dolasku, Matanović je odgovorio:

“Uvijek je posebno doći u Ameriku. Hotel je jako dobar. Nismo još vidjeli terene, ali sretni smo s uvjetima.”

Jakić je pritom naglasio kako se reprezentativci još privikavaju na vremensku razliku:

“Malo smo se više odmorili od vas novinara. Ali umorni smo zbog vremenske razlike. Neki od nas nisu dobro spavali. To još utječe na nas. Napravili smo lagani trening. Hotel je u mirnom kvartu, a hranu nam priprema naš kuhar Tomica.”

O mogućoj minutaži na Svjetskom prvenstvu Jakić je poručio:

“Odigrao sam minutu na prošlom Svjetskom prvenstvu i to je najljepši trenutak u mom životu. Očekujem da ću igrati i da ću se nametnuti izborniku. Bit ću zadovoljan svakom minutažom. Ne očekujem previše. Lagao bih vam kad bih rekao da se ne nadam.”

Matanović je istaknuo kako mu je najvažnije biti dio reprezentacije:

“Tu sam i spreman sam. Ne očekujem previše. Imao sam dobru sezonu u Freiburgu. Nije bitno tko će igrati, Musa, Buda ili ja. Nije bitno koliko ću minuta dobiti. Čak i ako ne budem igrao, cijenit ću poziv u reprezentaciju. Uživat ću tu u Americi. Cilj mi je igrati Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom otkad sam bio mali.”

Dotaknuli su se i prve utakmice protiv England. Jakić smatra da Hrvatsku očekuje iznimno zahtjevan protivnik:

“Englezi su jako velika nogometna nacija, a Premier liga je najbolja na svijetu. Iznenađeni su završnim popisom. Neki sjajni igrači nisu pozvani. Englezi imaju velik motiv. Očekujemo Englesku snažnu i jaku i s puno motiva. No mi se znamo nositi s jakim ekipama i napravit ćemo dobar rezultat.”

Matanović je također pohvalio englesku reprezentaciju, ali vjeruje u hrvatske šanse:

“Engleska je favorit na Svjetskom prvenstvu, imaju najbolju špicu na svijetu. Stanišić nam je rekao da je sjajan kapetan (u Bayernu, op. a.). Ali mi smo spremni, analizirat ćemo Englesku i pokušati pobijediti.”

Za kraj je uslijedilo i opuštenije pitanje o rješavanju križaljki tijekom leta u SAD. Jakić je kroz šalu odgovorio:

“Gvardiol je još amater. On počne rješavati križaljku, a onda ja dovršim njegovu pa svoju.”