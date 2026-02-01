Uvjerljiv poraz hrvatskih vaterpolistica, razigravat će u poretku od 5. do 8. mjesta

Podijeli :

HVS

Hrvatske vaterpolistice poražene su sa 6-23 (0-5, 2-6, 0-6, 4-6) od Grčke u susretu 2. kola E skupine drugog kruga Europskog prvenstva u portugalskom Funchalu.

Grkinje su aktualne svjetske prvakinje i pitanje pobjednica je bilo poznato i prije početka susreta.

Posljednji put kada su se sastale naše i grčke vaterpolistice, bilo je prošlog ljeta na Svjetskom prvenstvu u Singapuru kada je Grčka pobijedila s 31-7. Ovoga puta je bilo 23-6.

Hrvatske vaterpolistice pobjedom nad Srbijom izborile plasman među osam najboljih na Euru

Prvi gol naše djevojke su postigle početkom druge četvrtine (Iva Rožić), ali je dotad već bilo 6-0 za Grkinje. Pobjedničku ekipu predvodile su Vasiliki Plevritou sa šest i Maria Myriokefalitaki s četiri gola, dok je u hrvatskim redovima Iva Rožić zabila tri gola, Jelena Butić dva, a Magdalena Butić jedan. U prvom susretu Italija je pobijedila Francusku s 24-5.

Bio je to susret posljednjeg kola skupine E. Grčka je prva s devet bodova, Italija ima šest, Hrvatska tri, a na začelju je Francuska na “nuli”.

Grčka i Italija idu u polufinale, dok će Hrvatska razigravati u poretku od 5. do 8. mjesta. Prve suparnice bit će im Izraelke. Pobjedom bi naše djevojke izborile kasnije borbu za 5. mjesto.