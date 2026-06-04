Hrvatski reprezentativac još jednom potpisao za Radnički iz Kragujevca

Hrvatski vaterpolski reprezentativac Josip Vrlić novi je igrač srpskog kluba Radničkog iz Kragujevca, objavila je agencija Beta.
Vrlić (40) će po treći put u karijeri obući kapicu Radničkog za koji je igrao tijekom u sezoni 2014./15. i od 2021. do 2023. godine.
Hrvatski sidrun je tijekom bogate karijere nastupao je još za Primorje, Barcelonetu, Fluminense, Jug, Jadran Split i Mladost.
On je treće veliko pojačanje Radničkog u ovom prijelaznom roku, a prethodno je u Kragujevac stigao i hrvatski reprezentativni i suigrač iz Mladosti vratar Ivan Marcelić.
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