Hrvatski reprezentativac još jednom potpisao za Radnički iz Kragujevca

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Images

Hrvatski vaterpolski reprezentativac Josip Vrlić novi je igrač srpskog kluba Radničkog iz Kragujevca, objavila je agencija Beta.

Vrlić (40) će po treći put u karijeri obući kapicu Radničkog za koji je igrao tijekom u sezoni 2014./15. i od 2021. do 2023. godine.

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Hrvatski sidrun je tijekom bogate karijere nastupao je još za Primorje, Barcelonetu, Fluminense, Jug, Jadran Split i Mladost.

On je treće veliko pojačanje Radničkog u ovom prijelaznom roku, a prethodno je u Kragujevac stigao i hrvatski reprezentativni i suigrač iz Mladosti vratar Ivan Marcelić.