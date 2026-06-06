Jadran za jedan gol ostao kratak za europski trofej

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Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16:14 (5:5, 5:4, 2:3, 4:2).

Francuski prvak je u prvom dvoboju slavio s 19:16 i po drugi puta osvojio Eurokup, koji se nekad zvao LEN Kup.

Jadran se pridružio Mladosti u finalu vaterpolskog prvenstva Jadran bio na rubu teškog poraza u finalu Eurokupa, a onda je u zadnjoj četvrtini stigao do aktivnog rezultata pred uzvrat u Splitu

Jadran je u maratonskoj utakmici, s podužom stankom zbog kvara semafora, ostao bez prilike da stignu tri gola prednosti protiv čvrstih Francuza. Splićani su tek u finišu došli do dva gola prednosti, ali je udarac Dušana Matkovića za poravnanje blokiran.

Kod Jadrana je čudesnu partiju odigrao Zvonimir Butić s osam golova, a Matković je dodao tri, dok je Francuze predvodio Thomas Vernoux s pet pogodaka.