Mladost povela protiv Jadrana u finalu prvenstva Hrvatske

Podijeli :

xTomislavxKristox via Guliver

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti poveli su s 1-0 u pobjedama protiv splitskog Jadrana u finalu doigravanja prvenstva Hrvatske 19-14 (2-5, 5-3, 5-3, 7-3) uspjehom u prvoj utakmici igranoj u bazenu uz Savu.

Marko Radulović s pet i Konstantin Harkov s četiri gola bili su najefikasniji u sastavu Mladosti, dok su Zvonimir Butić i Loren Fatović bili trostruki strijelci za Jadran.

VIDEO / Buljubašić za SK najavio završnicu prvenstva: ‘Jadran je emocionalno potrošeniji’

Mladost je do pobjede stigla odličnom igrom u završnici dvoboja. Nakon što je Jadran bolje otvorio susret te nakon prvih osam minuta imao prednost 5-2 te je gotovo stalno bio u prednosti sve do pred kraj treće četvrtine, Mladost je preokrenula rezultat u svoju korist s četiri uzastopna pogotka, tri na kraju treće i jednim početkom četvrte četvrtine kojima je zaostatak 9-11 pretvorila u prednost 13-11.

Ključnu je ulogu u tom razdoblju odigrao Radulović koji je zabio gol za prvo vodstvo domaćih 12-11 tri sekunde prije kraja trećeg dijela, a onda i za 13-11 nakon minutu i pol igre u zadnjoj četvrtini. Susret je bio neizvjestan sve do sredine posljednjeg dijela kada je bilo 15-13, a onda su Bukić, Vukičević i Harkov odveli Mladost na nedostižnih 18-13 1:13 minuta prije kraja.

Druga utakmica igrat će se za tjedan dana u Splitu, a prvak će postati ona momčad koja prva ostvari tri pobjede.

Mladost traži svoj 12., a Jadran četvrti naslov prvaka Hrvatske.