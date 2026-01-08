Tucak: Sad će za osvojiti zlato trebati osam utakmica

Podijeli :

Albert ten Hove/Marcel ter Bals/DeFodi Images via Guliver

Barakude su završile pripreme za Europsko prvenstvo u vaterpolu koje za dva dana počinje u Beogradu.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija igra u skupini B, gdje će igrati sa Slovenijom (11. siječnja), Gruzijom (13. siječnja) i Grčkom (15. siječnja).7

Sustav natjecanja je takav da skupinu prolaze tri najbolje momčadi iz sve četiri grupe. One će formirati nove dvije skupine iz kojih će dva najbolja tima u polufinale. Turnir je najavio hrvatski izbornik Ivica Tucak:

“Mi smo 7. prosinca, dakle prije mjesec dana počeli s pripremama. Izuzmemo li gripu na samom početku, ozljede i bolesti su nas mimoišle srećom, nadam se da će tako ostati i tijekom turnira koji je pred nama”, rekao je Tucak pa nastavio:

“Velik je dio posla obavljen, isključivo smo jasno bili fokusirani na sebe, na naš rad, poboljšanje određenih dijelova igre i što drugo reći nego da potpuno spremni dočekujemo natjecanje. Ono neće biti jednostavno, sustav je izmijenjen, sad će za osvojiti zlato trebati 8 utakmica, a ne 6 kao ranije. Zato nam je sada doslovno svaki gol, svaki zaveslaj bitan. Ambicije i ciljevi su ove reprezentacije uvijek isti. Borba za neko od odličja, a što bude sjajnije to nam je svima skupa draže.”