Poznati identiteti poginulih u nesreći u Nigeriji, bili su bliski prijatelji Anthonyja Joshue

Tom Hogan via Guliver Images

Dvojica muškaraca koji su izgubili život u prometnoj nesreći u kojoj je lakše ozlijeđen i Anthony Joshua bili su mu izuzetno bliski – dugogodišnji suradnici i prijatelji s kojima je svega nekoliko sati ranije stigao u Nigeriju. Riječ je o Sini i Latzu, članovima njegova najužeg tima i osobama od najvećeg povjerenja.

Sina Ghami, poznat i kao Sina Evolve, obnašao je ulogu kondicijskog trenera te je bio zadužen za snagu i fizičku pripremu britanskog boksača.

Upravo je on sudjelovao u završnim pripremama uoči nedavnog meča s Jakeom Paulom, održanog prije svega dva tjedna. Često se pojavljivao u objavama s treninga, gdje je bilo očito koliko mu je Joshua vjerovao i koliko je njihova suradnja bila čvrsta.

Drugi poginuli, Kevin Ayodele, poznatiji kao Latz, bio je Joshuin osobni trener i svakodnevni pratitelj, kako tijekom treninga, tako i izvan ringa.

Na društvenim mrežama bio je prepoznatljiv kroz profil Healthy mindset, koji prati oko 80 tisuća ljudi. Njihova veza nadilazila je profesionalne okvire – obojica su bila dio Joshuaine “unutarnje ekipe”, ljudi na koje se oslanjao godinama, i u karijeri i u privatnom životu.

Nekoliko sati prije tragičnog događaja Latz je na društvenim mrežama objavio snimku iz zračne luke, neposredno prije ulaska u vozila koja su ih trebala odvesti na planirano odredište. Vijest o pogibiji snažno je odjeknula u sportskoj javnosti, a društvene mreže ubrzo su preplavile poruke sućuti i oproštaja.

Anthony Joshua se zasad nije službeno oglasio, no nema sumnje da je teško pogođen gubitkom dvojice ljudi koji su imali iznimno važnu ulogu u njegovom profesionalnom putu i osobnom životu.