Procurile fotografije ozlijeđenog Joshue u automobilu, oglasio se i član njegove obitelji

Poznate su neke nove informacije po pitanju prometne nesreće u kojoj je sudjelovao Anthony Joshua.

Podsjetimo, bivši svjetski teškaški prvak u boksu Anthony Joshua ozlijeđen je u prometnoj nesreći u Nigeriji, u blizini grada Lagosa.

Koliko je poznato, petorica muškaraca bila su u automobilu kada se sudario s kamionom koji je stajao parkiran u mjestu uz cestu. Informacije iz Nigerije kažu da je automobil vozio preko dozvoljene brzine i zabio se u kamion prilikom pretjecanja.

U prometnoj su poginula dvojica muškaraca, a Joshua je preživio uz manje ozljede. Preostala dvojica su neozlijeđena. Policija je stigla na mjesto nesreće već za tri minute.

Joshua je bio u Lagosu u posjetu obitelji. Za BBC je anonimni Joshuin rođak rekao:

“Ovo nam je došlo kao šok. Nadamo se brzom oporavku, a za ove koji su poginuli molimo da počivaju u miru. Anthony nam inače dolazi u posjet uoči nove godine. Nismo ga dugo vidjeli pa smo ga očekivali.”

