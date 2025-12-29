Promotor Anthonyja Joshue: ‘Pokušavamo ga kontaktirati, čini se da je dobro’

Podijeli :

Tom Hogan via Guliver Images

Eddie Hearn, promotor Anthonyja Joshue, oglasio se nakon prometne nesreće u kojoj je sudjelovao boksački šampion.

Bivši svjetski teškaški prvak u boksu Anthony Joshua teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u Nigeriji, u blizini grada Lagosa.

Koliko je poznato, petorica muškaraca bila su u automobilu kada se sudario s kamionom koji je stajao parkiran u mjestu uz cestu. Informacije iz Nigerije kažu da je automobil vozio preko dozvoljene brzine i zabio se u kamion prilikom pretjecanja.

U prometnoj su poginula dvojica muškaraca, a Joshua je preživio uz manje ozljede. Preostala dvojica su neozlijeđena. Policija je stigla na mjesto nesreće već za tri minute.

Za Daily Mail Sport oglasio se Joshuin promotor Eddie Hearn koji je kazao:

“Pokušavamo kontaktirati Anthonyja, a u međuvremenu ne želimo spekulirati s njegovim stanjem. Srećom, čini se kako je sve u redu s njim koliko sam vidio. Čekamo nove informacije.”