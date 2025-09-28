Erslan upisao treći poraz u UFC-u: ‘Ispričavam se, ne zaslužujem biti u ovom društvu!’

Podijeli :

Screenshot Instagram

Ivan Erslan izgubio je od Jimmyja Crutea (29, 14-4-2) u prvoj rundi UFC Fight Night priredbe u australskom Perthu.

Australac ga je porazio prisiljavanjem na predaju, “neck crank” submissionom.

Za Erslana je ovo bila treća borba u UFC-u i treći poraz, jer je prije toga gubio od Iona Cutelabe i Navaja Stirlinga odlukom sudaca.

Erslanu je ovo bio sedmi poraz u 22 meča karijere nakon čega je na Instagramu napisao:

“Ispričavam se svojim trenerima i obitelji na ovakvoj izvedbi. Prvi put da nisam tužan nakon poraza, nego maksimalno razočaran u sebe! Ne zaslužujem biti u društvu najboljih boraca i to je činjenica!

Pišem ovo vruć jer sam tad najiskreniji! Žao mi je što sam razočarao sebe, a onda i sve one koji su vjerovali da ja to mogu! Bog je najveći i hvala mu i na ovoj lekciji!”.