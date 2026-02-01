Svečanog dočeka rukometaša ipak neće biti?!

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver

Hrvatski rukometaši osvojili su broncu na Europskom prvenstvu pobjedom protiv Islanda 34:33.

Grad Zagreb u objavi na društvenim mrežama napisao je kako će doček za hrvatske brončane rukometaše krenuti od 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Poručili su i kako će nastupiti Hrvatske ruže i Zaprešić Boys.

No, kako pišu Sportske novosti, dočeka možda neće biti. Razlog? Marko Perković Thompson.

Neslužbena himna igrača je Thompsonova pjesma “Ako ne znaš što je bilo” i oni ne žele slaviti bez Thompsona. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, čini se pak ne odustaje od svog stava da Thompson neće imati koncerte u Zagrebu dok je on gradonačelnik.

Neslužbeno je SN iz HRS-a doznao da se sve uključene strane ne mogu dogovoriti i da velikog dočeka vrlo izvjesno neće ni biti.

Igrači su se s pjevačem čuli video pozivom iz svlačionice, a Thompsonov menadžment ističe da će on rado odazvati, ali sve ovisi o službenom pozivu Hrvatskog rukometnog saveza. Kako RTL Danas doznaje, zasad formalni poziv još nije stigao.

Menadžment pjevača ističe da je bilo neformalnih kontakata proteklih dana, ali da danas poziv službeno nije potvrđen.

“Ako bi igrači zatražili da im MPT opet zapjeva, on će to učiniti. Takav poziv se ne odbija,” poručuju.

Čak su radnici koji su dovezli opremu za pozornicu i iskrcali je na Trg, a u jednom trenutku spremili istu natrag u kamion, uz objašnjenje da dočeka neće biti.

Igrači su krenuli kući odmah nakon dodjele medalja, oko 3 sata u noći trebali bi sletjeti u Zagreb. Za dogovor oko dočeka imaju još nekoliko sati…