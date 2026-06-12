Najbolji hrvatski stolnotenisač izborio četvrtfinale jakog turnira u Zagrebu

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AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver Image

U petak su se dogodile nove dobre vijesti za hrvatski stolni tenis s obzirom na nove uspjehe i potvrdu hrvatskih predstavnika u završnicama obje kategorije WTT Contender turnira u Zagrebu.

Prva pobjeda bila je djelo Tomislava Pucara, koji je izborio četvrtfinale pobijedivši Indijca Manava Thakkara s 3-1 (11:8, 6:11, 15:13, 11:3). Ključan trenutak meča bio je treći set. Pucar je vodio 9:7, no Indijac je stigao do set lopte kod 10:9. Potom je Hrvat imao dvije set lopte, pa još jednu Thakkar, da bi Pucar na kraju slavio s 15:13. Na valu tog uspjeha hrvatski je stolnotenisač potpuno preuzeo konce igre u četvrtom setu i osigurao prolazak dalje.

Lani je svoj put završio u osmini finala, a sada je otišao korak dalje. Sljedeći suparnik bit će mu Lim Jonghoon, 40. igrač svijeta. Južnokorejac je stigao iz kvalifikacija, a zamalo je tamo i ostao. Naime, u 2. kolu igrao je protiv Hrvata Frane Kojića i u tom susretu opasno visio jer je gubio 0-2 u setovima. U tim trenucima Lim je izgledao potpuno izgubljeno, Kojić odlično i činilo se da dalje prolazi hrvatski igrač.

No, u sljedeća tri seta Južnokoreanaac je dominirao te prošao dalje. Od tada je nanizao još četiri pobjede, a među njima i onu protiv Nijemca Dimitrija Ovtcharova, 22. igrača svijeta.

Pucar i Lim susreli su se lani u Zagrebu i tada je slavio Pucar s 3-1, dok je godinu ranije na Olimpijskim igrama uspješniji bio Južnokorejac.

„Bio sam već jednom u polufinalu Zagreba, ali nije bio ovako jak turnir. Poklopilo mi se da je Thakkar izbacio Jorgića, koji je drugi nositelj i s kojim nemam dobar omjer. Dosad smo igrali dvaput, omjer je 1-1 i znao sam da me čeka težak meč, a na kraju je tako i bilo. Taj treći set možda je odlučio. Obojica smo imali set lopte, a na kraju je otišlo na moju stranu. S Limom sam već igrao, baš sam ga lani dobio u Areni, ali on je mene dobio u Parizu“ istaknuo je Pucar.

U polufinale su prošli Andrej Gaćina i Ivor Ban u konkurenciji parova. Bila je to još jedna odlična izvedba hrvatske kombinacije koja je svladala Tajpežane Feng Yi-Hsina i Kua Guan-Honga s 3-1 (11:7, 6:11, 11:6, 11:9). Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da su njihovi suparnici u osmini finala izbacili šesti par svijeta iz Singapura.

U borbi za finale Hrvate čeka najveći izazov dosad, Kinezi Lin Shidong i Huang Youzheng, treći par svijeta. No, bez obzira na to kako taj meč završi, važno je da je dvojac pokazao kako može funkcionirati zajedno s obzirom na to da su tek nedavno prvi put zaigrali u paru. Cilj je velik i jasan, a to su Olimpijske igre u Los Angelesu.

„Bio je dobar meč od početka do kraja, odlučile su nijanse. Mi smo njih više “zezali” servisom. Tu se i riješio meč, na servisu i prijemu. Sretni smo jer smo dobili jak par“, kazao je Gaćina, na što se nadovezao Ban.

„Stvarno smo dobro igrali, pogotovo po pitanju servisa i prijema. Nismo im dopuštali da nam ulaze “bananama”. Baš sam zadovoljan uspjehom“, izjavio je Ban.

Od turnira su se oprostile Lea Rakovac i Hana Arapović. U četvrtfinalu su bolje bile Japanke Satsuki Odo i Saki Shibata s 3-1 (11:1, 11:8, 9:11, 11:7). S obzirom na snagu suparnica, riječ je o 14. paru svijeta te na činjenicu da je Lei i Hani ovo bio prvi zajednički turnir nakon duljeg razdoblja, hrvatski dvojac pružio je sasvim dobar otpor favoriziranim Japankama.