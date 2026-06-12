Najbolji igrač Prve NL potpisao za Istru

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NK Istra 1961

Istra 1961 službeno je predstavila novo pojačanje za nadolazeću sezonu. Novi igrač pulskog prvoligaša postao je Ivan Šaranić, koji je s klubom potpisao ugovor do ljeta 2030. godine.

Dvadesetčetverogodišnji ofenzivac u Pulu stiže nakon odlične sezone u dresu Sesveta, gdje je s 15 pogodaka i tri asistencije proglašen najboljim igračem Prve NL.

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Sportski direktor Saša Bjelanović istaknuo je kako Šaranić predstavlja veliko razvojno pojačanje za klub.

“Ivan Šaranić je produkt Dinamove škole nogometa i bivši mladi hrvatski reprezentativac. Nakon debija za prvu momčad Dinama nastupao je za Bravo, Varaždin, Dugopolje i Al Bataeh, a posljednju sezonu odigrao je za Sesvete, gdje je bio najbolji strijelac lige te izabran za najboljeg igrača Prve NL.

Ivan je tehnički vrlo potkovan ofenzivni igrač koji može igrati na krilu ili iza napadača. Odlikuju ga dobra kontrola lopte, kreativnost, pregled igre i kvalitetan udarac lijevom nogom.

Najopasniji je kada ima slobodu u napadu, gdje može stvarati višak driblingom i ključnim dodavanjima. Dolaskom Ivana dobivamo razvojno pojačanje s potencijalom za kojeg smo uvjereni da se može profilirati u igrača koji može kontinuirano nositi kvalitetu na HNL razini“, poručio je Bjelanović.

Šaranić je nogometno odrastao u Dinamovoj akademiji, a tijekom karijere nastupao je i za Bravo, Varaždin, Dugopolje te Al Bataeh prije nego što je prošle sezone zablistao u Sesvetama. U Istri vjeruju da će njegove igre iz Prve NL uspjeti prenijeti i na prvoligaške travnjake.