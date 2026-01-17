Sljedeći protivnici hrvatskih rukometaša poraženi od domaćina

Podijeli :

Sljedeći suparnik Hrvatske na rukometnom Euru, Nizozemska, poražen je od Švedske u prvom kolu skupine E.

Švedska, jedan od domaćina Eura, pobijedila je Nizozemsku 36:31 (16:12).

Nizozemci su čak i bez Luca Steinsa, koji je izravno isključen poslije samo 15 minuta, dobro parirali većim dijelom prvog poluvremena, ali je u završnici Švedska pojačala i na odmor otišla s plus četiri.

U drugom dijelu Šveđani su konstantno vodili 5-6 razlike i mirno priveli utakmicu kraju.

Felix Claar predvodio je Šveđane s osam golova, Nikola Roganović dodao je sedam, a Eric Johansson šest. Na vratima je Mikael Appelgren obranio deset lopti. Rutger ten Velde zabio je devet za Nizozemce.

U ponedjeljak 19. siječnja Hrvatska igra protiv Nizozemske, a Švedska protiv Gruzije.