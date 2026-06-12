Junak BiH protiv Kanade: ‘Hvala navijačima, ovo je bilo kao da smo igrali kod kuće’

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xMatthiasxKochx via Guliver Image

Bosna i Hercegovina je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva remizirala 1:1 s domaćinom Kanadom iako su vodili 1:0 golom Jove Lukića u 21. minuti. Cyle Larin je ipak donio izjednačenje Kanadi u 78. minuti i to nakon samo dvije minute što je bio na terenu. Nakon ovog remija izjavu je dao jedini strijelac BiH na utakmici.

“Ne bih bolje mogao poželjeti, da mi prvijenac bude na Svjetskom prvenstvu. Ostaje žal je što nismo pobijedili, ali sretan sam i ovako zbog gola, mislim da je bio dobar gol. Sigurno da nam ovo otvara put za dalje, ali moramo ovako nastaviti, boriti se za svaku loptu. Želim se zahvaliti navijačima, ne mogu opisati ovo, kao da smo kod kuće igrali.”