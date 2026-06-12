Barbarez nakon prvog boda BiH na SP-u: ‘Imali smo malo sreće, ali ostaje žal zbog propuštenog vodstva’

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Bosna i Hercegovina je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva remizirala 1:1 s domaćinom Kanadom iako su vodili 1:0 golom Jove Lukića u 21. minuti. Cyle Larin je ipak donio izjednačenje Kanadi u 78. minuti i to nakon samo dvije minute što je bio na terenu. Nakon ovog remija izjavu za medije dao je izbornik BiH Sergej Barbarez.

“Uvijek ostaje žal kad deset minuta prije kraja vodiš, ali treba biti realan, imali smo i mi malo sreće, imali su oni dobrih šansi. Ovih 1:1 je zasluženo s obje strane, dobar bod za nas za daljnju grupnu fazu”, rekao je bosanskohercegovački izbornik Sergej Barbarez nakon utakmice i dodao: