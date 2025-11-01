Podravka u Ligi prvakinja poražena u Francuskoj

Podijeli :

Razvan Pasarica via Guliver Images

Rukometašice Podravke Vegete poražene su u dvoboju 6. kola B skupine Lige prvakinja u Francuskoj od Brest Bretagne s 25-33 (12-15).

Koprivničanke su doživjele i treći poraz zaredom i to od vodeće ekipe skupine, koja ima svih šest pobjeda.

Andrea Šimara (6), Katja Vuković (5) i Katarina Pandža (5) najbolje kod Podravke, a Ana Gros je sa šest golova bila najbolja kod Bresta.

Na ljestvici je Podravka peta s pet bodova i nalazi se na poziciji koja vodi u osminu finala. Imaju bod više od slovenskog Krima i CSM Bukurešta, dok je na začelju norveška Sola bez bodova. U sljedećem kolu 9. studenoga Podravka gostuje kod Ikasta.