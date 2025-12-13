Za Krčmara danas započinje SP u pikadu, protivnik mu je 25. igrač svijeta

Podijeli :

xIanxStephenx via Guliver Image

Prije dva dana krenulo je Svjetsko prvenstvo u pikadu...

Hrvatski predstavnik na turniru je najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar. Njemu će ovo biti šesti nastup na svjetskim prvenstvima u karijeri.

Protivnik će mu biti 25. pikadist svijeta Englez Luke Woodhouse.

SKener: Počinje Svjetsko prvenstvo koje spaja dvije najljepše stvari na svijetu – sport i glazbu Boris Krčmar za SK: Najdraža pobjeda mi je u Zadru, a postoji šansa da veliki turniri dođu i u Hrvatsku

Meč između Krčmara i Woodhousea igrat će se u popodnevnom terminu u kojemu je treći meč na rasporedu. Prema predviđenoj satnici, meč bi trebao početi oko 15:40.

Samim dolaskom na Svjetsko prvenstvo, Krčmar je zaradio 15 tisuća funti, a prolaskom bi zaradu povećao na minimalno 25 tisuća funti.