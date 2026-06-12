Drama do posljednje strelice: Hrvatska završila nastup na Svjetskom prvenstvu

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Hrvatska reprezentacija u pikadu završila je nastup na Svjetskom prvenstvu već nakon grupne faze.

Boris Krčmar i Pero Ljubić u odlučujućem su dvoboju poraženi od Španjolaca Crista Reyesa i Josea Justicije rezultatom 4:3, čime su ostali bez šanse za plasman u nokaut fazu.

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Nakon izjednačenog početka i 1:1 u legovima, Španjolci su se odvojili na 3:1 i stigli na korak do pobjede. Hrvatski dvojac uspio je uzvratiti i izjednačiti na 3:3, pa je odluka pala u posljednjem, sedmom legu.

Krčmar je pri rezultatu 120 imao priliku otvoriti put prema pobjedi, ali nije pogodio ključni trostruki segment. To je iskoristio Justicia, koji je iz trećeg pokušaja pogodio dvostruko polje za konačnih 4:3 i odveo Španjolsku do pobjede.

Hrvatska je tako drugu godinu zaredom zaustavljena u skupini, dok će Španjolska protiv Japana tražiti prolaz u sljedeću fazu natjecanja.