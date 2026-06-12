Svjetska prvakinja suspendirana nakon pozitivnog dopinškog nalaza

Etiopska atletičarka Gudaf Tsegay (29), svjetska prvakinja na 5.000 i 10.000 metara, zaradila je suspenziju u trajanju od četiri mjeseca, jer je u prosincu prošle godine bili pozitivna na zabranjenu supstancu, objavio je u petak Odbor za integritet atletike.
Suspenzija se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna ove godine, a poništeni su i svi rezultati koje ostvarila od 5. prosinca prošle godine.
Tsegay je bila pozitivna na letrozol, za koji je kazala da joj je propisan iz medicinskih razloga. U veljači ove godine tražila je da joj se prizna da je koristila letrozol za liječenje. Odbor za integritet atletike priznao je da postoje medicinski razlozi za korištenje sporne supstance, ali je odbio njen zahtjev da joj se to prizna retroaktivno i zbog toga joj je izrečena suspenzija.
Tsegay ima zlatne medalje na 5.000 metara sa SP 2022. u Eugeneu i na 10.000 metara sa SP 2023. u Budimpešti. Također, na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. osvojila je broncu na 5.000 metara.
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