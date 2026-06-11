Hrvatska propustila tri meč-strelice i izgubila na otvaranju Svjetskog prvenstva

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Hrvatska je u četvrtak navečer započela svoj put na Svjetskom prvenstvu timova u pikadu. Svoj prvi meč odigrali su Boris Krčmar i Pero Ljubić čiji su protivnici bili Japanci Haruki Muramatsu i Motomu Sakai, dvojac s iskustvom igranja Svjetskog prvenstva u pikadu u pojedinačnoj konkurenciji. Iako je Hrvatska imala tri meč-strelice, na kraju su upisali poraz od 4-3 u legovima.

Hrvatska je na pozornicu stupila nakon uvjerljive 4-0 pobjede Češke nad Indijom. Uoči meča je Hrvatska dobila dvoboj za bull, odnosno za prednost prvog bacanja. U prvom legu tu su prednost sjajnom igrom i obranili da bi u drugom legu hrvatski duo Krčmar-Ljubić napravio break.

Treći leg bio je posebno izjednačen, a na kraju je pripao Japancima koji su vratili break i smanjili na 2-1. Ubrzo zatim su Japanci iskoristili Krčmarov promašaj na dvostrukom 18 i tako su poravnali na 2-2 u legovima. U tijesnom petom legu Krčmar je pogodio važnih dvostrukih 10 te je Hrvatska stigla na leg od pobjede. S velikih 180 je šesti leg otvorio Krčmar, ali nakon druge “runde” bacanja bodovno su parovi bili poravnati.

Imao je Krčmar tri meč-strelice na dvostrukom 14, ali jedna mu je otišla u D9 pa je Japan dobio šansu na bullseyeu koji je Muramatsu i pogodio za odlazak u leg odluke gdje je Hrvatska imala prednost prvog bacanja. Otvorio je Krčmar taj leg sa 100 da bi Sakai uzvratio sa 121. Ljubić je potom pogodio 41 i Japan je imao veliku priliku, no Muramatsu je pogodio samo 58.

Krčmarovih 96 popravilo je situaciju, no Sakai je zatim pogodio 180 i stanje je postalo crno za Hrvatsku. Ljubićev 81 značilo je da je Japan imao šest strelica za zaključiti 142. To su učinili u četiri strelice i Japan je drugu godinu u nizu s 4-3 bio bolji od Hrvatske.

Osim Japana, u skupini igra i Španjolska koju predstavljaju Jose Justicia i nekadašnji četvrtfinalist Svjetskog prvenstva Cristo Reyes koji se ove godine vratio na profesionalni PDC Tour.